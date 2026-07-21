Новое электрохирургическое оборудование поступило в Дубненскую больницу

В операционный блок Дубненской больницы поступили два современных аппарата для остановки кровотечений, работающих по технологии аргоноплазменной коагуляции. Оборудование, закупленное по поручению губернатора в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», позволяет хирургам минимизировать кровопотерю, бережнее воздействовать на ткани и снижать риск послеоперационных осложнений.

Новые аппараты используют высокочастотный ток, передаваемый через поток ионизированного аргона, что обеспечивает быструю и точную коагуляцию с минимальным повреждением окружающих тканей. Как отметил заведующий онкологическим отделением Дубненской больницы, врач-онколог Денис Вокач, главное преимущество оборудования заключается в отсутствии обугливания тканей, что уменьшает вероятность воспаления и инфицирования. Он также подчеркнул, что аппараты эффективно останавливают кровотечения даже на обширных участках, что особенно важно при сложных хирургических вмешательствах.

В ближайшее время больница получит дополнительное высокотехнологичное оборудование, которое расширит возможности онкологической службы. Пациенты могут попасть на хирургическое лечение в Дубненскую больницу как в экстренном порядке (через приемное отделение), так и в плановом — по направлению терапевта или профильного специалиста в поликлиниках учреждения.