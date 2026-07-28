Новое электрохирургическое оборудование получил госпиталь в Солнечногорске

Три единицы современного электрохирургического оборудования поступили в госпиталь для ветеранов войн в поселке Жилино. Оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Немецкий электрохирургический аппарат BOWA ARC 100 оснащен монополярным и биполярным выходами, что позволяет одновременно подключать два инструмента. Устройство обеспечивает пять режимов работы: чистый разрез, сухая резка с коагуляционным эффектом, умеренная и форсированная коагуляция, а также биполярный режим для точечного воздействия. Встроенная система безопасности непрерывно контролирует прилегание электрода, исключая риск термических повреждений. Компактные размеры и настраиваемая мощность позволяют применять аппарат в общей, сосудистой, нейро-, кардио-, пластической, детской и других видах хирургии.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что новые аппараты позволят хирургам проводить сложные вмешательства на более высоком уровне, сокращая время операций и риски для пациентов. Это повысит качество хирургической помощи и расширит возможности лечебного учреждения.

«Мы продолжим модернизировать медицинские учреждения округа, чтобы каждый житель мог получить квалифицированную помощь рядом с домом», — подчеркнул Константин Михальков.