Новое дорожное покрытие уложат в сквере у ДК «Саввино» в Балашихе

В городском округе Балашиха проводят работы по благоустройству сквера, расположенного перед Домом культуры «Саввино». Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На территории сквера начали обновлять дорожное покрытие. Специалисты завершили демонтажные работы и сейчас готовят основание для укладки тротуарной плитки и асфальтобетона. К работе подключили сотрудников стройконтроля и авторского надзора, что обеспечивает соблюдение всех технологических норм и стандартов.

Там также выполнили озеленение, обустроили зоны тихого отдыха, которые создадут комфортные условия для времяпрепровождения жителей округа. Специалисты закупили малые архитектурные формы и современные светильники, которые предстоит установить на территории сквера.

После завершения всех этапов благоустройства сквер перед Домом культуры «Саввино» станет современным и удобным общественным пространством, где жители смогут отдыхать, гулять и проводить свободное время в приятной атмосфере.