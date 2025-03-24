Новое диагностическое оборудование поступило в родильное отделение Луховицкой больницы

Благодаря финансированию из бюджета Министерства здравоохранения Московской области в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья», отделение получило два новых фетальных монитора. Эти аппараты предназначены для проведения кардиотокографии — процедуры, позволяющей врачам контролировать состояние здоровья беременной женщины и развитие ее ребенка.

Заведующая акушерско-гинекологическим отделением Лариса Воробьева подчеркнула важность приобретенного оборудования. Она объяснила, что кардиотокография является ценным инструментом для оценки состояния плода непосредственно в утробе матери.

«Используя фетальный монитор врачи получают данные о сердцебиении ребенка и его физической активности, что позволяет своевременно выявить возможные проблемы», — добавила Лариса Воробьева.

Современные датчики, которыми оснащены новые мониторы, позволяют отслеживать широкий спектр показателей, включая движения плода, частоту сердечных сокращений, температуру и сатурацию. Оборудование уже прошло все необходимые настройки и введено в эксплуатацию.

Каждый желающий может пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Для удобства предусмотрена возможность самозаписи через региональный портал государственных услуг «Здоровье», а также по телефону 122.