Новое диагностическое оборудование появилось в медсанчасти № 154 в Красноармейске

Жителям Красноармейска будут оказывать медицинскую помощь с помощью современной аппаратуры. Сейчас в арсенале врачей-стоматологов есть сразу несколько элементов передового оборудования, которое позволяет детально изучить состояние зубов и окружающих тканей.

Специалисты работают на дентальном аппарате для получения прицельных рентгеновских снимков, пользуются ортопантомографом для создания панорамных изображений всей челюсти и зубов, а также компьютерным томографом для трехмерной визуализации.

Главные преимущества аппаратов — точность и детальность. Диагностику пациентам проводят бесплатно по полису ОМС в случае направления врачей или при острой боли.

«Использование новейшей аппаратуры не только повышает качество диагностики, но и обеспечивает комфорт для пациентов. Современные устройства минимизируют лучевую нагрузку и значительно сокращают время проведения исследований», — прокомментировали в пресс-службе Пушкинского городского округа.