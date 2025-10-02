Новое детское хирургическое отделение открыли в Ленинском округе

С конца сентября 2025 года в Видновской клинической больнице Ленинского городского округа заработала специализированная детская хирургия. Вместимость отделения составляет десять коек, пациентов принимают по полису обязательного медицинского страхования.

По словам главного врача Видновской клинической больницы Алексея Кизилова, специалисты хирургии окажут квалифицированную помощь в любое время дня и ночи.

«Медперсонал обладает необходимым опытом и компетенциями для проведения как планового, так и экстренного хирургического вмешательства при аппендицитах, перитонитах, абсцессах и других воспалениях», — добавил Алексей Кизилов.

Маленькие пациенты могут проходить лечение вместе с родителями.

«Благодаря современному оборудованию и опыту наших специалистов, пациенты могут быть уверены в качестве оказываемой помощи», — подчеркнул исполняющий обязанности заведующего детским хирургическим отделением Егор Федоров.

Отметим, что ранее в Ленинском округе открыли новую стоматологическую поликлинику. Она предлагает широкий спектр услуг для взрослых пациентов: от профилактики до сложных хирургических операций.