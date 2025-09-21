Новое арт-пространство открыли в Серпухове

Пространство творчества включает в себя два просторных зала — серый и синий, которые уже сегодня стали площадкой для проведения культурных мероприятий. Особое внимание привлекает постоянная экспозиция «Русский Манчестер», рассказывающая об историческом прошлом города.

Серпухов, некогда являвшийся крупнейшим центром текстильной промышленности России, славился своей знаменитой мануфактурой Николая Коншина «Новая мыза». Производимые здесь ситец, батист и сатин пользовались заслуженной популярностью не только в пределах страны, но и далеко за ее рубежами.

В сером зале начала работу персональная выставка «Вдвоем по городу С.», представленная творческим дуэтом Анастасии Есиповой и Юрия Суркова. Местные художники создали уникальную серию работ, запечатлевших неповторимый облик родного города.