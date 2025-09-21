Новое арт-пространство открыли в Серпухове
Торжественное открытие Дома народного творчества состоялось в Серпухове. Новый культурный центр расположился на улице Ворошилова, дом №53.
Пространство творчества включает в себя два просторных зала — серый и синий, которые уже сегодня стали площадкой для проведения культурных мероприятий. Особое внимание привлекает постоянная экспозиция «Русский Манчестер», рассказывающая об историческом прошлом города.
Серпухов, некогда являвшийся крупнейшим центром текстильной промышленности России, славился своей знаменитой мануфактурой Николая Коншина «Новая мыза». Производимые здесь ситец, батист и сатин пользовались заслуженной популярностью не только в пределах страны, но и далеко за ее рубежами.
В сером зале начала работу персональная выставка «Вдвоем по городу С.», представленная творческим дуэтом Анастасии Есиповой и Юрия Суркова. Местные художники создали уникальную серию работ, запечатлевших неповторимый облик родного города.
Программа мероприятия включала в себя творческие встречи с художниками и серию мастер-классов по различным направлениям искусства — от коллажа до живописи. Гости смогли не только познакомиться с экспозицией, но и принять активное участие в творческом процессе.
Завершится праздничный день увлекательной уличной иммерсивной программой «В узорах Серпуховского ситца», которая позволит всем присутствующим погрузиться в атмосферу культурного события и стать частью происходящего действа.
Открытие Дома народного творчества стало значимым событием в культурной жизни города, подарив жителям и гостям Серпухова новое пространство для творчества и вдохновения.