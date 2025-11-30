Новое арт-пространство открыли на улице Урицкого в Истре

В Истре официально открыто новое арт-пространство на улице Урицкого. Ранее это место было заброшенным и заросшим бурьяном, но теперь оно преобразилось в уютную зону отдыха для горожан.

В 2026 году город ожидает дальнейшие преобразования, а новое пространство станет связующим звеном между благоустраиваемой площадью Революции и улицей 15 Лет Комсомола, создавая единый маршрут для прогулок.

Арт-пространство уже украсили к Новому году, чтобы создать праздничное настроение для жителей. На территории площадью 2,5 тысячи квадратных метров выполнены работы по монтажу малых архитектурных форм, озеленению, установке торговых павильонов, мощению тротуарной плиткой и обустройству пешеходных зон.

Представители администрации подчеркивают, что это благоустройство — только начало, и жители города могут ожидать еще больше изменений в ближайшие годы.