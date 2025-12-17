Новое административное здание открыли на станции Железнодорожная в Балашихе

На станции Железнодорожная состоялось торжественное открытие нового административного здания, построенного в рамках проекта МЦД-4 и развития транспортного узла. В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, заместитель начальника железной дороги по строительству Павел Петровичев, заместитель руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Сергей Степаненко, заместитель главы Балашихи Алексей Ковалев и представители ОАО «РЖД».

В новом здании разместят сотрудников Московско‑Горьковской дистанции пути и станции Железнодорожная. Здесь будут трудиться специалисты административных, инженерных и кадровых служб, руководство станции и дежурно‑диспетчерский персонал. Общая численность специалистов, которые будут работать в здании, составит около 50 человек. Отметим, что рядом продолжают возводить хостел РЖД для иногородних сотрудников железнодорожного узла.

«Железная дорога является важнейшим, во многом градообразующим предприятием для Балашихи. Развитие пассажирской и служебной инфраструктуры напрямую влияет на безопасность перевозок и качество работы. Важно, что вместе с обновлением станции улучшаются условия труда сотрудников», — отметил Сергей Юров.

По словам Павла Петровичева, станция Железнодорожная входит в пятерку крупнейших по пассажиропотоку в стране, и ввод нового административного корпуса улучшит условия труда представителей разных железнодорожных профессий — монтеров пути, энергетиков, электромехаников СЦБ и связи, дежурно‑диспетчерского персонала. Это, в свою очередь, положительно скажется на удовлетворенности работников и качестве обслуживания пассажиров.

В здании оборудовали студию видеоконференц‑связи, предназначенную для работы всего железнодорожного узла и взаимодействия с другими подразделениями дороги. Ожидается, что это позволит ускорить и упростить рабочие коммуникации.

Реконструкция станции Железнодорожная подходит к заключительному этапу: в ближайшее время планируют завершить работы по оставшимся объектам пассажирской инфраструктуры, что укрепит транспортную доступность и повысит комфорт для тысяч пассажиров.