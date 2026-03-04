Новое 3D-оборудование установили в картинной галерее в Коломне

При поддержке администрации городского округа в арсенале картинной галереи «Дом Озерова» появились новые инструменты: 3D‑сканер для трехмерных объектов, поворотный стол для сканирования и 3D‑принтер. По словам сотрудников галереи, это важный шаг к инклюзивности — с их помощью создадут тактильные копии экспонатов для посетителей с нарушениями зрения.

При создании стендов специалисты галереи тесно сотрудничали с местным отделением Всероссийского общества слепых — все этапы работы согласовывали с теми, для кого воплощали идею в жизнь.

«Наш музей активно посещают люди слабовидящие. И для них очень важно иметь тактильный доступ к экспонатам. Мы сделали тактильные копии наших экспонатов: картины и скульптуры. В дальнейшем мы планируем каждую выставку оборудовать тактильными стендами», — рассказала научный сотрудник галереи Юлия Зимина.

Самая первая тактильная картина Андрея Дроздова «Маринкина башня» прошла несколько стадий доработки. Каждый новый вариант макета слабовидящие внимательно изучали, делились впечатлениями, объясняли, какие элементы понятны, а какие вызывают затруднения. Благодаря такому подходу удалось учесть множество важных нюансов.