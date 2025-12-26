Новобранцы Ногинского спасательного центра МЧС приняли присягу

Волнительный момент был и для ребят, и для родных — в торжественной обстановке новобранцы принесли клятву в верности Родине.

Военная присяга несет на себе не только моральную нагрузку. Молодые люди берут на себя высокие обязательства и ответственность перед Отечеством, соблюдать воинский устав. Слова присяги многое значат — юноши произносят их с гордостью. В этот праздничный день их близкие, друзья одновременно с волнением и гордостью наблюдали за происходящим.

В течение года бойцы будут осваивать различные военные специальности, такие, как водитель категории С, кинолог, стрелок. Часть того, чему учат в Центре, спасатели продемонстрировали на показательных выступлениях.

Примечательно, что 27 декабря, в России будут отмечать День спасателя. В этом году повод для поздравлений особый — МЧС исполняется 35 лет. Праздник объединяет сотрудников МЧС, пожарных, диспетчеров, медиков, добровольцев и всех, кто участвует в спасательных операциях и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В этот день принято чествовать людей, чья работа связана с риском, быстрой реакцией и ответственностью за жизни других.