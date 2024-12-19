Ново-Федоровскую церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево

Ново-Федоровскуь церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево в Коломне. Строители укрепили основные элементы здания, провели отделку помещений и приспособили здание под современные нужды.

Ново-Федоровская церковь входит в состав Бобренева монастыря, который был построен в период с 17 по 18 век.

Как рассказали в управлении культурного наследия, специалисты усилили конструкции здания, отреставрировали кладку, восстановили отделку и декоративные элементы, а также приспособили церковь для современного использования.