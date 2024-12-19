Ново-Федоровскую церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево

Фото: Главное управление культурного наследия Московской области

Ново-Федоровскуь церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево в Коломне. Строители укрепили основные элементы здания, провели отделку помещений и приспособили здание под современные нужды.

Ново-Федоровская церковь входит в состав Бобренева монастыря, который был построен в период с 17 по 18 век.

Как рассказали в управлении культурного наследия, специалисты усилили конструкции здания, отреставрировали кладку, восстановили отделку и декоративные элементы, а также приспособили церковь для современного использования.

Фото: Главное управление культурного наследия МО

В 1858 года строителем монастыря стал иеромонах Феоктист, которые в короткие сроки построит новый храм на месте руин Входо-Иерусалимской церкви. Его назвали в честь Федоровской иконы Бажией Матери.

Храм имел боковые приделы Сергия Радонежского и Дмитрия Донского, а в 1941 году к нему пристроили западную паперть с верхним помещением ризницы.

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