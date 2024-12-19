Ново-Федоровскую церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево

Ново-Федоровскуь церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево в Коломне. Строители укрепили основные элементы здания, провели отделку помещений и приспособили здание под современные нужды.
Ново-Федоровская церковь входит в состав Бобренева монастыря, который был построен в период с 17 по 18 век.
Как рассказали в управлении культурного наследия, специалисты усилили конструкции здания, отреставрировали кладку, восстановили отделку и декоративные элементы, а также приспособили церковь для современного использования.
В 1858 года строителем монастыря стал иеромонах Феоктист, которые в короткие сроки построит новый храм на месте руин Входо-Иерусалимской церкви. Его назвали в честь Федоровской иконы Бажией Матери.
Храм имел боковые приделы Сергия Радонежского и Дмитрия Донского, а в 1941 году к нему пристроили западную паперть с верхним помещением ризницы.
Путин перевел деньги в банк «Россия» после введения санкций
Набиуллина не раскрыла Путину решение ЦБ по ключевой ставке
Дома 30 тыс жителей Подмосковья подключили к газу по программе губернатора
На МЦД-1 «Одинцово-Лобня» произошел сбой, электрички встали
Иван Курданин избран главой Дмитровского городского округа
Склады пусты. В Литве заявили, что Европе уже нечего отправлять Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте