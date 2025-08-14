14 августа 2025 18:05 Новинки сельхозтехники представили на агропромышленной выставке в Зарайске 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Выставки

Сельское хозяйство

Зарайск

Технологии

Ярмарки

Агропромышленная выставка «День поля Московской области — 2025» прошла в деревне Машоново в муниципальном округе Зарайск. Мероприятие объединило более 40 производителей сельскохозяйственной техники и 30 региональных фермерских хозяйств.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель комитета Государственной думы России по аграрным вопросам Владимир Кашин, заместитель председателя профильного комитета Московской областной думы Игорь Исаев, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных и глава округа Зарайск Виктор Петрущенко. «Сельское хозяйство — важная отрасль экономики. Агропромышленная выставка — это не только возможность представить достижения региона, лучшие образцы отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, востребованной у аграриев, но и площадка для обмена опытом», — подчеркнул Кашин.

Фото: Екатерина Агеева 1/5 Фото: Екатерина Агеева 2/5 Фото: Екатерина Агеева 3/5 Фото: Екатерина Агеева 4/5 Фото: Екатерина Агеева 5/5

В рамках мероприятия прошла церемония награждения более 30 лучших работников подмосковных предприятий, включая сотрудников компаний «Сельхозпродукты», «Сергиевское» и «Агрофирма „Бунятино“».

«Подмосковье наращивает производство продукции растениеводства — в этом году планируем увеличить валовый объем по картофелю, овощам, зерновым и масличным. Мы активно работаем над созданием семеноводческой базы, уверенно лидируем в России по объемам выпуска сыров, кондитерских изделий, мороженого и другой продукции», — отметил Сергей Двойных. Участники выставки обсудили внедрение передовых технологий в сфере животноводства, импортозамещение семян и выпуск средств защиты растений.

Фото: Екатерина Агеева 1/4 Фото: Екатерина Агеева 2/4 Фото: Екатерина Агеева 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

Особый интерес гостей вызвал конкурс механизаторов «Пахарь — 2025». Павел Казаков из Ступина, ставший лучшим, выиграл автомобиль. На площадке также работала фермерская ярмарка с продукцией местных производителей.

Кроме того, посетители могли оценить новейшую технику, включая инновационные дроны для обработки полей, комбайны и тракторы, а также насладиться выступлениями творческих коллективов.