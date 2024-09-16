Оборудование и экипировку для бойцов отправили из Ногинска в зону СВО

Крупная партия оборудования и техники для боевых подразделений отправилась в зону специальной военной операции из Богородского округа. Гуманитарную помощь закупили на средства, собранные жителями.

В рамках благотворительной акции, проведенной в поддержку бойцов спецоперации в Богородском округе, удалось собрать более 18 миллионов рублей. В сборе приняли участие жители, предприятия и социальные учреждения округа. Многие трудовые коллективы перечислили свой дневной заработок на помощь военным.

На собранные средства была закуплена необходимая помощь по запросам восьми боевых подразделений. На передовую отправят самые современные средства защиты бойцов, а также оборудование, необходимое для полевых условий, обмундирование и медикаменты. В сопровождении спасателей груз отправят в зону специальной военной операции и передадут подразделениям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».