Новая зона отдыха появится в Озерах к 100-летнему юбилею города

Более 13 гектаров карьера «Западный» благоустроят в Озерах. Здесь появится новая зона отдыха с прогулочным маршрутом, детской площадкой и зоной для воркаута.

Рабочие уже приступили к благоустройству. Сейчас они прокладывают пешеходные и велосипедные дорожки. Зона станет продолжением парка «Сосновый Бор».

«Предстоит большая работа. К концу этого года мы планируем завершить обустройство основания под тропиночную сеть», — прокомментировал начальник управления градостроительной деятельности администрации округа Алексей Резников.

На берегу карьера обустроят прогулочный маршрут. На нем появятся детская площадка, зона для воркаута, велосипедная дорожка, площадка для спуска лодок и парковки.

Также здесь создадут пляжную зону с кабинками для переодевания, душевыми, навесами и спортплощадкой для игры в футбол и волейбол. На территории появятся освещение, камеры наблюдения и система оповещения.

Отметим, что новую зону отдыха благоустроят к 100-летнему юбилею города в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

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