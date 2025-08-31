Новая зона отдыха появилась в Раменском округе

В поселке Ильинский завершилось обновление сквера у Ильинского пруда. Территорию уже открыли для посещения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минблага.

Для комфорта посетителей рабочие выполнили укладку новой плитки, установили лавочки и шезлонги, а также обустроили мостики, пирс, спортивную и детскую площадки.

Чтобы сквер вписался в ландшафт, специалисты специально занимались подбором материалов. Ориентировались на сосны, которые растут на месте уже полвека и создают особую атмосферу.

В ведомстве отметили, что реализация проекта стала возможной благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни».