Новая заведующая возглавила поликлинику № 7 в Балашихе

Специалист поделилась, что пришла в профессию по велению сердца и с желанием помогать. «Я с детства мечтала быть врачом, именно врачом-педиатром, потому что я очень люблю детей. Когда видишь счастливые глаза выздоровевшего ребенка — понимаешь, что выбрал профессию не зря», — рассказала Светлана Насретдинова.

Медицинская карьера врача началась в Уфе. В 2011 году она окончила Башкирский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», а через год — интернатуру. Прошла профессиональный путь от участкового врача до заместителя главного врача по медицинской части.

Светлана Насретдинова руководила также педиатрическим отделением стационара и поликлиникой, работала врачом-педиатром в клинике «Мать и дитя».