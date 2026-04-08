Новая заведующая отделением новорожденных начала работу в Одинцовском роддоме

В команде Одинцовского родильного дома пополнение — к работе приступила заведующая отделением новорожденных Светлана Радолицкая. Свой профессиональный путь она выбрала еще в юности.

В дальнейшем специалист расширила свою квалификацию и работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в отделении реанимации новорожденных, что позволило получить большой опыт в оказании помощи самым маленьким пациентам. Сегодня под руководством Светланы Радолицкой находится команда опытных врачей-неонатологов и медицинских сестер, объединенных общей целью — обеспечить качественную, современную и безопасную медицинскую помощь крохотным пациентам.

«Наша задача — внедрение современных технологий и создание такой атмосферы, в которой и малыши, и их мамы чувствуют заботу и уверенность», — считает медик.

Команда отделения делает все возможное, чтобы первые дни жизни новорожденных проходили в максимально комфортных и безопасных условиях.