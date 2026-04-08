Новая заведующая отделением анестезиологии-реанимации в больнице Пущино

Светлана Округина — молодой, но опытный специалист. Она окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова и выбрала путь анестезиолога-реаниматолога. Эта профессия требует постоянного интеллектуального напряжения, готовности к стрессу и непрерывного обучения.

Навыки Светланы оттачивались в ординатуре на кафедре анестезиологии и реанимации в МОНИКИ под руководством главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Минздрава Подмосковья Алексея Мурадовича Овезова. У новой заведующей есть серьезный опыт работы в больнице имени Семашко, Чеховском сосудистом центре и частных клиниках. Кроме того, она преподавала основы реанимации в медицинском колледже.

По словам Светланы Округиной, анестезиология и реаниматология — это область медицины, где техническая сложность и научная точность сочетаются с человеческим подходом. Она считает крайне важной предоперационную подготовку пациента, которая включает в себя как физическую, так и психологическую подготовку. Для этого необходима личная встреча с анестезиологом, чтобы рассказать о предстоящем вмешательстве и ответить на все вопросы пациента. Это помогает снять лишние страхи и создает доверительную атмосферу.