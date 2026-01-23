Новая зарядная станция для электромобилей заработала в Чехове

Специалисты «Мособлэнерго» установили новую «быструю» зарядную станцию для электромобилей по адресу улица Молодежная, дом 6. Ее мощность составляет 200 киловатт.

Такая мощность позволяет зарядить электромобиль примерно за 40 минут, а до 80% — всего за 20 минут. Для подключения объекта провели кабельную линию от трансформаторной подстанции № 513, что обеспечит удобство для жителей микрорайона.

Чтобы воспользоваться станцией, автомобилистам потребуется мобильное приложение PlugMe. Оно доступно для скачивания в магазинах RuStore, Google Play и App Store.

Подробная карта всех действующих электрозарядных станций «Мособлэнерго» размещена на официальном сайте компании в разделе «Потребителям», а также в сервисе Яндекс.Карты. В округе также работает оператор «Россети Московский регион». Найти его станции можно на карте сайта компании или в мобильном приложении «Россети электротранспорт».