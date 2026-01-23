Новая зарядная станция для электромобилей заработала в Чехове

Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

Специалисты «Мособлэнерго» установили новую «быструю» зарядную станцию для электромобилей по адресу улица Молодежная, дом 6. Ее мощность составляет 200 киловатт.

Такая мощность позволяет зарядить электромобиль примерно за 40 минут, а до 80% — всего за 20 минут. Для подключения объекта провели кабельную линию от трансформаторной подстанции № 513, что обеспечит удобство для жителей микрорайона.

Чтобы воспользоваться станцией, автомобилистам потребуется мобильное приложение PlugMe. Оно доступно для скачивания в магазинах RuStore, Google Play и App Store.

Подробная карта всех действующих электрозарядных станций «Мособлэнерго» размещена на официальном сайте компании в разделе «Потребителям», а также в сервисе Яндекс.Карты. В округе также работает оператор «Россети Московский регион». Найти его станции можно на карте сайта компании или в мобильном приложении «Россети электротранспорт».

