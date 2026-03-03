Выставку об актрисах Серебряного века открыли в усадьбе шахматово

8 марта в Главном доме усадьбы Шахматово, в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока, откроется выставка «Знакомые Незнакомки». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, выставка посвящена известным актрисам Серебряного века.

Посетители смогут увидеть портреты актрис, их воспоминания о театральной карьере и подлинные предметы, принадлежавшие Л. Андреевой-Дельмас. Александр Блок был знаком с творчеством многих актрис и посвящал им стихи со своим автографом.

В этот день для гостей усадьбы Шахматово пройдет авторская интерактивная экскурсия Натальи Коваленко «Бал бумажных дам». Во время прогулки по усадьбе экскурсовод расскажет о музах Александра Блока и его творчестве, посвященном им.

В усадьбе Тараканово продолжит историю о женщинах Серебряного века — экспозиция расскажет о художницах и литераторах начала ХХ века. Многие писательницы и поэтессы той эпохи малоизвестны, однако выставка представит их вклад в русскую литературу и искусство.

Выставка будет открыта до 12 апреля 2026 года.

Обратите внимание, что для женщин посещение экскурсии будет бесплатным. Необходима предварительная запись на экскурсию по телефону: 8 (965) 252-83-94.