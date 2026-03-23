Новая выставка картин открылась в Пушкино

В Детской школе искусств Красноармейска состоялось открытие персональной выставки двух выпускниц художественного отделения, Виктории Горчаковой и Анастасии Чепелевой. Этот вернисаж стал итогом обучения.

Виктория и Анастасия прошли весь путь обучения под руководством Анны Чуриловой. Сейчас девушки готовятся к выпуску, и эта выставка стала своеобразным творческим отчетом об их успехах. В экспозиции представлено около 50 работ, выполненных в самых разных техниках: от академической графики до полотен в жанрах натюрморта и пейзажа.

«Примечательно, что многие из представленных картин уже получили высокую оценку профессионалов, завоевав призовые места на региональных и зональных творческих конкурсах. Директор ДШИ Лариса Конюхова подчеркнула важность этого события в рамках областного проекта „Моя первая выставка“. Уже шесть лет художественное отделение школы активно участвует в этой инициативе, давая возможность самым одаренным ученикам почувствовать себя настоящими мастерами и представить свои труды широкой публике», — сообщили организаторы.

В текущем учебном году это уже пятый персональный проект, организованный школой. Поздравить юных художниц с их первым серьезным успехом пришли педагоги, друзья и близкие.