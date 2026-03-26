Новая выставка картин открылась в Орехово-Зуеве

Вниманию публики представлено 65 полотен. Работы, представленные на выставке, выполнены в классической японской манере на шелке и тонкой рисовой бумаге.

«Секрет их притягательности кроется в использовании особых материалов: автор применяет золотую и серебряную тушь, а также редкие минеральные краски. Благодаря натуральным красителям и вкраплениям перламутровой пыли, картины обладают благородным мерцанием. Важно отметить, что такие краски не только создают уникальный визуальный эффект, но и невероятно долговечны — они сохраняют яркость десятилетиями и совершенно не боятся прямых солнечных лучей», — отметили организаторы.

Автором работ является московская художница Ирина Молодцова — мастер, посвятившая изучению и практике японского стиля Ямато-э более 45 лет. Этот стиль, зародившийся еще в эпоху Хэйан, отличается мягкостью линий, декоративностью и глубоким символизмом. Погрузиться в атмосферу Востока можно до 20 апреля. Выставочный зал работает ежедневно с 10:00 до 18:00.