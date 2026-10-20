Новая вакуумная техника для уборки листьев начала работу в Видном

На улицы вышла вакуумно-подметально-уборочная машина (ВПУМ) от российской компании «Митракс». Техника разработана специально для механизированной очистки городских территорий в условиях плотной застройки.

Директор учреждения «Благоустройство» Виктор Сюлергин отметил, что покупка ВПУМ 1090 — это возможность проверить современную российскую машину в реальных условиях: от центральных улиц до тесных дворов старого жилого фонда. Новая вакуумная техника значительно упростит работу служб и позволит быстро и качественно убирать листву, песок и бытовой мусор.

Машина способна собирать листву в больших объемах, что особенно актуально осенью. Основное преимущество — система увлажнения с баками для воды, которая смачивает дорожное полотно непосредственно перед щетками, предотвращая повторный подъем пыли. Габариты позволяют легко лавировать между припаркованными автомобилями и элементами благоустройства.

Новая техника позволяет сократить время уборки маршрутов и снизить эксплуатационные расходы. Машина уже приступила к работе на улицах Видного.

Ленинский городской округ активно готовится к осенне-зимнему сезону: на улицах благоустраивают территории, проводят субботники, организуют высадку цветов и деревьев.