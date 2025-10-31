Новая управляющая компания начала работу в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Жители Солнечногорска получили возможность обслуживаться в муниципальной управляющей компании, созданной на базе МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск». Работа учреждения ведется без посредников и субподрядчиков, что исключает завышение цен и гарантирует высокое качество услуг.

Прямое взаимодействие с водоканалом, электросетями и другими ресурсоснабжающими организациями снижает вероятность долгов и перебоев в поставках.

В деятельности управляющей компании применяются единые муниципальные стандарты качества, охватывающие все услуги: уборку подъездов и территорий, вывоз мусора, текущий ремонт и подготовку к отопительному сезону.

«На данный момент уже ведут собрания с жильцами, которые решили сменить управляющую компанию. Им подробно рассказывают о процедуре перехода и дальнейшем взаимодействии», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для уточнения вопросов перехода на обслуживание в муниципальную компанию жители могут обращаться в диспетчерскую службу МБУ «ДЕЗ» по телефону +7(496)263-86-52.