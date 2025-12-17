Новая техника пополнила автопарк коммунального предприятия в Дмитровском округе

В рамках губернаторской программы «Трансформация ЖКХ Подмосковья» коммунальные службы Дмитровского округа оснащают современной техникой. Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов побывал в МУП «Дмитровское управление жилищно коммунального хозяйства» и осмотрел новые машины, которые недавно получило предприятие.

В ноябре в его автопарке появились: экскаватор, манипулятор, «Газель» для аварийной службы. А накануне предприятие получило специализированную мастерскую на базе автомобиля «Газель» и кран манипулятор «КАМАЗ». Михаил Шувалов осмотрел новую технику и побеседовал с сотрудниками предприятия о том, каким оборудованием ее оснастили.

Так, спецмастерская на базе автомобиля «Газель» имеет в комплекте: генератор, инструмент, сварочную аппаратуру, освещение — более 30 наименований. Все это необходимо для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения. Кран манипулятор на базе «КАМАЗа» нужен для того, чтобы доставлять туда технологические материалы.

Михаил Шувалов вручил ключи от этих машин начальнику аварийно-ремонтной службы Сергею Сафронову и механику предприятия Станиславу Уткину.

«По инициативе губернатора Андрея Воробьева парк спецтехники наших коммунальных служб регулярно обновляется. Туда поставляют современную технику, оснащенную необходимым оборудованием. Это прямой вклад в повышение качества жизни жителей Дмитровского округа. И работу в этом направлении мы продолжим», — подчеркнул Михаил Шувалов.