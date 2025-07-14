Новая техника будет убирать привокзальную площадь в Одинцове

Современный вакуумный уборщик готовится выйти на уборку города Одинцова, а именно — одного из самых оживленных районов — привокзальной площади. Техника предназначена для эффективного и бережного сбора мелкого мусора, песка, листвы и даже мелких камней с дорожного покрытия и тротуаров.

Машина оснащена инновационной системой фильтрации воздуха, которая значительно снижает распространение пыли и загрязнений во время уборки — это особенно важно в условиях городской среды, где качество воздуха напрямую влияет на здоровье жителей и комфорт пребывания.

Уборщик будет не просто собирать весь мусор, а буквально «пылесосить» город: он втягивает загрязнения, оставляя после себя идеально чистые тротуары и проезжую часть.

Машина уже совсем скоро выйдет на регулярную уборку — будет задействована на привокзальной площади и у рынка «Одинцовское Подворье».