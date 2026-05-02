Новая сцена и зрительный зал появятся в ДК деревни Гололобово в Зарайске после ремонта

В рамках переделки преобразятся два фойе и концертный зал. Для выступлений уже готова новая сцена. Стены в помещениях рабочие уже оштукатурили и покрасили, сделали новый подвесной потолок. Также в ходе ремонта заменили радиаторы отопления. Зал в доме культуры рассчитан на 100 зрителей. Скоро сюда завезут новые кресла и одежду сцены.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил: «Сегодня при выезде Анна Евгеньевна Никулина и Федор Михайлович взяли меня в оборот и говорят: „Виктор Анатольевич, мы делаем фойе, мы делаем зал, а у нас еще есть кабинеты те, где занимаются дети. Давайте мы до конца доделаем“. Было принято решение: сейчас обсчитаем смету, и мы задержим открытие клуба еще ненамного, но зато мы полностью доделаем все кабинеты, которые есть внутри, и получим новое здание, которое, надеюсь, будет служить для людей и радовать наших жителей».

Деревня Гололобово большая. Здесь проживают около 1000 жителей. Каждый десятый посещает дом культуры. Здесь работают 10 кружков и любительских формирований. В ДК занимаются хореографией, вокалом и настольным теннисом. Открытия концертного зала все жители ждут с нетерпением.