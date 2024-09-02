Новая станция для зарядки электрокаров появилась в Химках

Фото: Мособлэнерго

Специалисты «Мособлэнерго» установили зарядную станцию для электромобилей на улице Строителей около дома № 4в в Химках. Ее мощность составляет 22 киловатта.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, всего в Химках работает более 30 электрозарядных станций.

В ведомстве подчеркнули, что всего в регионе функционируют 484 электрозарядные станции. Программа по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется с 2016 года и рассчитана до 2026.

Посмотреть, где именно в Подмосковье расположены ЭЗС, можно на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям», «Зарядные станции для электромобилей».

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