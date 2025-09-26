Новая спецтехника пополнила автопарк коммунальных служб в Одинцове

Представители жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского округа получили две каналопромывочные машины на торжественной церемонии выдачи спецтехники в Красногорске. Основные назначения новых машин — очистка бытовой канализации, водостоков, колодцев, профилактическая промывка труб.

Всего в 32 округа Подмосковья направлены 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора-погрузчика — это первая крупнейшая закупка для ресурсников. Особенно актуальна она перед холодами, когда нагрузка на сети возрастает и требует оперативного реагирования.

Каналопромывочные машины, которые отправили в Одинцово, предназначены для механизированной очистки канализационных и дренажных систем, трубопроводов и ливневых коллекторов от загрязнений, засоров и отложений с помощью подачи воды под высоким давлением.

Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому за каждой единицей закрепили конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание.

Передача техники продолжится до конца года — поставка будет осуществляться в несколько траншей. Муниципалитетам передадут еще 301 единицу техники: краны-манипуляторы, илососы, аварийные машины.