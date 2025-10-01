Новая спецтехника Каширского регоператора выйдет на линии в 11 округах в октябре

Каширский региональный оператор продолжает закупать новую спецтехнику для уборки территорий в своем кластере. Машины начнут работать в 11 городских округах уже в октябре.

В зоне обслуживания оператора находятся Луховицы, Ленинский округ, Ступино, Кашира, Коломна, Дзержинский, Зарайск, Котельники, Домодедово, Лыткарино, Озеры и Серебряные Пруды.

Сейчас в автопарке оператора около 200 единиц техники для вывоза ТКО. Новые машины помогут работать быстрее и обеспечат бесперебойную уборку и вывоз мусора на всех обслуживаемых территориях.