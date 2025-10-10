Новая спецмашина пополнила парк техники коммунальных служб в Дмитрове

Новое коммунальное оборудование поступило в Дмитров с завода в Арзамасе по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Каналопромывочная машина предназначена для ликвидации засоров и профилактической очистки канализационных и водосточных труб.

Это уже третья машина с подобным функционалом в парке техники «Дмитровского водоканала». Начальник автотранспорта Никола Мыриков отметил, что теперь в распоряжении предприятия будет самая мощная и универсальная спецтехника. Она позволяет чистить коллекторы и отстойники гидравлическим способом, в результате чего значительно сократится время ликвидации последствий аварий.

Каналопромывочная машина еще не поставлена на учет, но уже в октябре отправится на свой первый вызов. За ней уже закреплены водитель и инженер-механик, ответственные за техническое обслуживание.

Кроме того, «Дмитровский водоканал» скоро получит дополнительную вакуумную и илососную технику для работы с канализацией и системой водоснабжения.