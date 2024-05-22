Новая специальность появится в лобненском филиале колледжа «Подмосковье»

На церемонии присутствовала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«В нашем городе есть большая потребность в профессиональном образовании. И то, что список специальностей нашего колледжа пополнился еще одной, — отличная новость для жителей. Это возможность для наших ребят получить образование в своем городе, здесь же пройти практику и найти работу», — отметила Анна Кротова.

Это первый проект, в рамках которого центральная пригородная пассажирская компания сотрудничает с многопрофильным профессиональным образовательным учреждением. Ранее машинистов электропоездов готовили только специализированные учебные заведения. Поступить на новую специальность можно после девятого класса. Обучение продлится три курса, однако уже после второго курса можно приступить к работе.

Обучение по специальности бесплатное.

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