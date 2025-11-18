Новая специальная техника пополнила парк Водоканала в Чехове

администрация м. о. Чехов

Фото: администрация м. о. Чехов

Новая илососная машина будет чистить канализационные колодцы, а также собирать и транспортировать жидкие отходы. Благодаря мощному вакуумному насосу, она способна всасывать осадки и перемещать их в специальную цистерн. Вместе с каналопромывочными автомобилями, илососная машина является незаменимой единицей техники.

«Теперь мы имеем возможность более оперативно реагировать на аварийные ситуации и максимально быстро их устранять», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Водоканал также получил новый кран-манипулятор на базе КАМАЗ. Он будет использоваться на объектах жилищно-коммунального хозяйства для транспортировки грузов.

Наличие этих машин позволит не только обновить устаревший автомобильный парк, но и уйти от работы с подрядчиками, выполнять задачи на собственной технике.