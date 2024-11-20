Новая смена стартовала в подмосковном детском лагере «Литвиново»

В Подмосковье в лагере «Литвиново» 16 ноября начался осенний заезд. Около 250 детей проведут здесь свои каникулы. За год лагерь уже принял более трех тысяч ребят, впереди — зимняя смена, которая пройдет с 28 декабря по 8 января. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Программы смен разрабатываются с учетом природы и погоды. В дождливые дни мероприятия проходят в помещении, а в ясную погоду — на свежем воздухе, включая подвижные и спортивные игры.

«Ежегодно лагерь „Литвиново“ принимает в своих стенах порядка четырех тысяч детей. Традиционно на летние каникулы сюда съезжаются дети участников специальной военной операции из нашего региона, но и в другие месяцы лагерь не пустует — для детей организуют осенние, весенние и даже зимние смены», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Детский лагерь «Литвиново» — это место для приключений и новых открытий. Он расположен среди соснового леса и липовых аллей, оборудован современными корпусами, спортивными и игровыми площадками, бассейном, боулингом, костровой зоной и беседками для отрядных встреч.