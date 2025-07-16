Новая смена началась в лагерях дневного пребывания в Ленинском округе

Более 300 детей отдохнут во вторую смену в лагерях дневного пребывания в Ленинском округе. Она завершится 11 августа.

Оздоровительные лагеря такого типа работают на базе шести муниципальных школ.

«При организации летнего отдыха большое внимание уделяется не только здоровому питанию и играм на свежем воздухе, но и вопросам безопасности. В каждой образовательной организации, на базе которой организован детский отдых, проходят занятия с представителями полиции, где ребятам рассказывают о правилах поведения на улице, профилактике дорожно-транспортного травматизма и других мерах предосторожности», — прокомментировали в пресс-службе Ленинского городского округа.

Тематические занятия уже организовали в образовательном центре «Лидер» в Боброве и в Лопатинской школе. Участниками стали около 100 детей.

Провели мероприятие сотрудники УМВД, представители Совета депутатов округа и Общественной палаты. Также они бесплатно раздали школьникам мороженое и цветные мелки.

Третья смена начнется в лагерях округа 28 июля. В пять учреждений будут ходить 235 детей. Всего летняя кампания охватит не менее 2230 детей школьного возраста.