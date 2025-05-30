Новая скульптура появится в Парке сказочных героев в Дубне

Парк скульптур сказочных персонажей в Дубне пополнится еще одной работой. Здесь разместят фигуру Бабы Яги.

Парк появился у центра дополнительного образования «Дружба» в Дубне несколько лет назад. Идея принадлежит скульптору Андрею Хлопцову.

Гости уже полюбили скульптуры Емели, Маши и Медведя и Золотой рыбки. Скоро здесь появится также фигура Бабы Яги.

Эскиз будущей скульптуры готов, каркас собран, скульптор начал бетонные работы. Материалом станут около 600 килограммов бетона.

«Мы ценим наших талантливых педагогов. Благодаря их работе, благодаря энтузиазму воспитанников, центр уже приобретает индивидуальные черты, становится уютным и уникальным. Будем продолжать благоустраивать это место!» — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Кроме того, в будущем Андрей Хлопцов планирует также создать скульптуры персонажей из сказок Александра Пушкина: старуху у разбитого корыта, богатырей и других героев.