Новая система видеонаблюдения появилась в Апрелевке в Наро-Фоминске

Улица Кирова в Апрелевке стала заметно безопаснее благодаря инициативе местной жительницы и поддержке администрации Наро-Фоминска. Жительница обратилась с просьбой установить камеру видеонаблюдения у детской площадки — места, где часто собираются дети и подростки, а также происходили случаи вандализма и неадекватного поведения.

Во время рабочего объезда заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова выслушала обращение жительницы и передала инициативу главе округа Роману Шамнэ. Лично поддержав проект, он выделил необходимые ресурсы для установки современной IP-камеры, которая была смонтирована уже через несколько дней. Новая система видеонаблюдения ведет запись в режиме реального времени, а доступ к просмотру трансляции возможен даже со смартфона.

Это часть масштабной работы по развитию безопасности в Апрелевке. Видеонаблюдение активно внедряется в разных частях округа, причем для монтажа на сложных объектах привлекаются промышленные альпинисты.

Основные задачи камер — сокращение вандализма, фиксация нарушений для последующего розыска правонарушителей и ускорение реакции экстренных служб на инциденты. Установка камеры на улице Кирова — лишь первый шаг. В планах администрации — расширение сети видеонаблюдения вокруг школ, парков и жилых кварталов.