Новая система интеллектуального контроля котельных заработала в Истре

Котельные в Истринском округе теперь находятся под постоянным и бдительным контролем новых датчиков. Они отслеживают данные температуры и давления круглосуточно, а полученную информацию обновляют каждый час. Еще один большой плюс в том, что датчики могут работать без электричества. Это особенно важно во время ремонта, утечки или более серьезной аварии на котельных. Раньше все данные передавались операторами в диспетчерскую службу через таблицу Excel, а сейчас все стало гораздо проще.

Благодаря этим приборам сотрудники могут своевременно устранить выявленные неполадки, чтобы предотвратить возможные аварии.