Новая система электронного голосования собственников жилья заработала в Подмосковье

Преимущества системы электронного голосования собственников жилья в Подмосковье обсудили на сессии «Команду делают люди. Трансформация к лучшему». Новый способ позволит сократить сроки организации процедуры и сделать сам процесс выбора более прозрачным.

«Работа в ГИС ЖКХ исключает возможность незаконной смены управляющей организации. Безусловно, сильной стороной также являются участие в жизни дома из любой удобной точки и снижение бумажного документооборота. Планируем активно внедрять ее в массовое пользование», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

В ведомстве рассказали, как проходит первое электронное голосование.

Инициатором может быть собственник или управляющая компания. За 10 рабочих дней до собрания инициатор размещает сообщение в ГИС ЖКХ с четырьмя обязательными вопросами: о выборе администратора, порядке приема сообщений, порядке и продолжительности голосования.

Все собственники получают автоматическое уведомление через сайт госуслуг, приложение «Госуслуги.Дом» или электронную почту. Жители голосуют онлайн, результаты подводятся в ГИС ЖКХ в течение 24 часов; решение считается принятым, если более 50% участников голосует «За».

В ведомстве отметили, что сейчас жители могут проголосовать как через систему ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги.Дом», так и в ближайшем отделении МФЦ.

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