Новая школьная мебель поступит в Дубну в этом году

На закупки выделено пять миллионов рублей. В 2025 году на эти цели была заложена аналогичная сумма.

На выделенные средства приобретут парты, стулья и шкафы для общеобразовательных учреждений.

В прошлом году новая мебель уже поступила в несколько школ. Ею оснастили три отремонтированных кабинета в школе № 10. В гимназию № 3 закупили 13 комплектов, в школу № 5 — 10, а в два корпуса школы № 7 — шесть комплектов. В школе № 9 обновили обеденные столы и стулья в столовой.

Обновляется специализированная мебель в кабинетах химии, физики и информатики. Предметные кабинеты оборудуют в соответствии с современными технологиями: мультимедийное оборудование, ноутбуки и 3D-принтеры.

Глава округа Максим Тихомиров сообщил, что все эти меры — капитальные ремонты, обновление классов и закупки оборудования — направлены на создание комфортных условий для учеников и педагогов.

В 2025 году 98 выпускников школ получили серебряные и золотые медали, 11 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Учебные заведения наукограда регулярно входят в число лучших в Подмосковье и России.