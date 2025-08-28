Новая школа в Звенигороде начнет работу 1 сентября

Новая школа на 1,1 тысячи учеников в микрорайоне Восточный Звенигород готова к открытию 1 сентября. Она входит в образовательный комплекс «КвантУм», который создает центр естественно-научной и технологической направленности.

Все шесть десятых классов «КвантУма» будут учиться в новом здании, а для одиннадцатых классов предусмотрены модульные курсы и проектная работа. Здание четырехэтажное, в нем будут находиться 64 кабинета.

Стоит отметить, что в блоке начальной школы разместили классы, спортивный зал и помещения для продленки. Кроме того, в общей части здания уже готовы актовый зал на 440 мест, два спортзала, библиотечно-информационный центр, столовая на 550 мест и медицинский блок.

Позаботились и о прилегающей территории. Здесь установили спортивные площадки, стадион с беговой дорожкой, зоны для игр и отдыха и парковку.