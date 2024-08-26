Новая школа в микрорайоне Катюшки в Лобне откроется 2 сентября

Строительство большой школы на 2200 мест завершилось в лобненском микрорайоне Катюшки. Об этом сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.

Школа, построенная в рамках президентского национального проекта «Образование», получила название «Авиатика». Это инженерно-технический лицей на 2200 мест, часть одноименного образовательного комплекса. Здание разделено на три части — для младшей, средней и старшей школы.

В «Акватике» будут преподавать не только общеобразовательные классы, но и профильные — аэрокосмический, авиастроительный, курчатовский (химия и биология) и гуманитарный.

Новая школа примет школьников с началом учебного года.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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