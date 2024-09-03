Новая школа «Прометей» открылась в Балашихе

Школа «Прометей» в ЖК «Пехра» распахнула свои двери для первых учеников. Новое образовательное учреждение приступило к работе 2 сентября, о чем сообщили в Минстрое Подмосковья.

Здание построили по президентскому проекту «Современная школа». Внутри просторные классы и помещения для групп продленного дня, специализированные кабинеты и лаборатории, библиотека с медиатекой, спортивные и актовый залы. Украшением фасада стало изображение Прометея.

На прилегающей территории появился стадион, площадки для игровых видов спорта и детских игр, есть места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Для учеников Подмосковья открыли 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году — свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».