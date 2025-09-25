Новая школа появится в микрорайоне Подрезково в Химках

Продолжается возведение новой школы в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в Химках. Специалисты занимаются ремонтом фасада, подключением инженерных коммуникаций и выполнением финальных отделочных работ.

Учебное заведение будет вмещать в себя около 1100 учеников.

«На данный момент завершено 80% всех монтажных работ. Осталось только подключить автоматику, смонтировать вентиляцию. И вскоре будем готовы принимать тепло. В этой школе будет предусмотрен индивидуальный тепловой пункт», — поделился руководитель подрядной организации Игорь Андропов.

Площадь школы составляет почти 20 тысяч квадратных метров, там предусмотрены класс хореографии и два спортзала для младших и старших классов. Также планируют обустроить большой бассейн с пятью дорожками, сейчас там выполняют работы по гидроизоляции и отделке.

Большой актовый зал на 550 мест будет оборудован для проведения мероприятий и праздников. Кроме того, выделят пространство для выставок. Грузовой и пассажирские лифты появятся в школе, а территория вокруг здания будет благоустроена и дополнена зеленым сквером.