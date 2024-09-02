Новую школу открыли на Высоковольтной улице в Раменском

Новая школа на 550 мест открылась на Высоковольтной улице в Раменском. Строительство образовательного учреждения началось в конце 2022 года.

В трехэтажном здании разместились классы, методические кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотека и столовая. Во дворе построили большую спортивную зону. Школу возвели по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Новая школа станет центром знаний и творчества, где каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты и реализовать себя. Здесь созданы современные учебные условия и комфортная атмосфера для обучения», — рассказал временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.

К открытию школы подготовили праздничную программу с концертом, театрализованными сценками и спортивными соревнованиями.

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