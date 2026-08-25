Новая школа на 1675 мест откроется в Ленинском округе к 1 сентября

В Ленинском городском округе проверили готовность новой школы в жилом комплексе «Первый квартал» к началу учебного года. Учреждение станет новым корпусом Видновской школы № 7 и примет 1683 ученика.

Школа рассчитана на 1675 мест и входит в число крупнейших образовательных учреждений Подмосковья. Около 500 учащихся перейдут сюда из основного здания школы.

«Это не просто современное здание с передовым оснащением, а пространство, где созданы все условия для всестороннего развития детей. Инженерные классы с Росатомом, программа „Школа 21.Старт“ со Сбером, скалодром, амфитеатр на 600 мест — здесь каждый ребенок сможет найти занятие по душе и раскрыть свои таланты», — отметил депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков.

Общая площадь школы превышает 27 тысяч квадратных метров. В здании оборудованы 67 учебных кабинетов, столовая на 838 мест, библиотека с медиалабораторией и два спортивных зала, один из которых оснащен скалодромом. Вместо традиционного актового зала в школе предусмотрен амфитеатр на 600 мест.

Начальные классы разместятся в отдельном крыле здания. Для старшеклассников предусмотрены профильные кабинеты по информатике, физике, химии и биологии. На территории школы также оборудованы игровые площадки и пришкольный огород.

Спортивный стадион вошел в губернаторский проект «Открытый стадион» — после уроков им смогут пользоваться жители округа.

Особое внимание уделили безопасности: в здании и на территории школы установили более 100 камер видеонаблюдения. Педагогический коллектив полностью сформирован и готов к началу учебного года.

В ходе визита глава Ленинского округа Станислав Каторов и Роман Терюшков также встретились с директорами школ округа. На совещании обсудили итоги прошлого учебного года и планы по развитию образовательной инфраструктуры.