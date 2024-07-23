Новая школа на 1100 мест откроется в Дмитрове 1 сентября

Первого сентября в пятом микрорайоне Дмитрова откроется новая школа на 1100 мест. Здание полностью готово к новому учебному году.

Изначально строительство школы планировали начать в 2024 году, но благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект начали возводить на два года раньше.

Специалисты провели все пусконаладочные работы, завезли необходимое оборудование. На днях руководство школы получит заключения от Роспотребнадзора и Центра гигиены, а потом отправит документы на оформление лицензии.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил, как подрядчик благоустроил территорию школы и спортивную зону. По проекту здесь установили баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле, беговые дорожки, площадку для прыжков в высоту и длину, а также четыре игровые площадки.

«Уверен, что детям здесь будет нравиться учиться: более современной муниципальной школы нет во всем Подмосковье. Постараюсь второго сентября лично поздравить детей и коллектив школы с началом нового учебного года и первым днем рождения инженерной школы Дмитрова», — сказал Илья Поночевный.

В школе создано 39 классов. Они полностью укомплектованы. Осталось только пять свободных мест. Штат педагогов сформирован. Сейчас решается вопрос об организации площадки для подвоза детей к заведению. Ученики 10 классов смогут выбрать понравившейся профиль: инженерный, предпринимательский или медиа.

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