Новая схема телефонного мошенничества появилась в Подмосковье

Новая схема мошенничества появилась в Подмосковье. Злоумышленники по телефону представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта» и под предлогом поверки электросчетчиков или перерасчета платежей узнают у жертв код для доступа к личному кабинету на сайте госуслуг.

Как пояснили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, получив доступ к личному кабинету, мошенники оформляют на человека кредиты и выводят деньги со счетов.

Жертвами обмана зачастую становятся пожилые люди. Увидев, что человек поверил мошеннику, в преступную схему включается лжесотрудник Росфинмониторинга, который заявляет, что от имени жертвы отправили средства «на финансирование террористов». Человек в стрессовой ситуации не способен трезво мыслить, и выманить у него еще больше денег становится для преступников делом техники.

В марте этого года 75-летнюю жительницу Подольска мошенники убедили перечислить все свои сбережения, взять несколько кредитов, продать квартиру. Общая сумма ущерба составила почти 10 миллионов рублей.

В ведомстве подчеркнули, что пик подобных преступлений приходится на весну и лето, а также напомнили, что сотрудники государственных организаций не звонят людям с угрозами, просьбами назвать код из смс или что-либо оплатить.

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