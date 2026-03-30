Мингосуправления Подмосковья сообщило о новой схеме мошенников с медкартами

Пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области сообщила о новой двухэтапной схеме обмана граждан. Злоумышленники действуют под видом обновления медицинской карты.

На первом этапе мошенники пытаются войти в доверие к жертве. Они пишут в мессенджерах, представляясь медсестрой из поликлиники, и сообщают о необходимости обновить данные медкарты. Чтобы усыпить подозрения, преступники уточняют рост, вес и интересуются жалобами на здоровье. Затем сообщают, что для подтверждения обновления данных позвонят позднее.

На втором этапе жертве звонят якобы представители "Госуслуг" и сообщают о попытке взлома аккаунта. Чтобы предотвратить это, просят продиктовать код из СМС. Получив код, злоумышленники получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах".

Чтобы защитить себя, никогда не сообщайте личные данные и коды из СМС незнакомцам, прерывайте подозрительные звонки и самостоятельно перезвоните в поликлинику по официальному номеру для уточнения информации.

Министерство госуправления рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности и отправить ее своим родным.